Сборная РФ по волейболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российская сборная по волейболу выиграла у команды Белоруссии в товарищеском матче. Об этом сообщает ТАСС.

Игра состоялась в Москве во Дворце спорта "Динамо". Встреча завершилась победой РФ с результатом 3:0 (25:8, 25:21, 25:12).

Уже 30 августа российские и белорусские сборные встретятся на втором матче в ретростилистике. Спортсмены сыграют по правилам волейбола, которые применялись в 80-е годы XX века. Отмечается, что все сеты будут длиться до 15 очков.

Мероприятие посвятили 100-летию отечественного волейбола, которое отмечалось 28 июля. В этот день в 1923 году в российской столице на Мясницкой улице прошел первый официальный волейбольный матч в стране.

Ранее стало известно, что игроков из РФ в настольный теннис допустили к международным состязаниям в нейтральном статусе. Такое решение Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла вслед за МОК еще в марте этого года. В ходе конгресса ITTF 24 августа российской стороне назвали дополнительные условия участия.