Ограничения на въезд могут повлиять на проведение Суперкубка УЕФА – СМИ

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Фото: AP Photo
Решение властей Венгрии ограничить въезд для иностранных граждан с 1 сентября может повлиять на проведение футбольного матча за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает The Times.
Встреча между испанской "Севильей" и мюнхенской "Баварией" состоится 24 сентября на стадионе "Ференц Пушкаш", на котором могут разместиться около 67 тысяч болельщиков. Ранее УЕФА объявил, что трибуны будут заполнены не более чем на 30%.
28 августа представитель правительства Венгрии Гергели Гуляш заявил, что из-за COVID-19 страна закрывает границы с 1 сентября. Он подчеркнул, что разрабатываются меры, которые должны позволить болельщикам приехать в Будапешт.
23 августа прошел финал розыгрыша Лиги чемпионов. Игра закончилась победой мюнхенской "Баварии" над ПСЖ со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча на 59-й минуте стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.
Для команды это шестая победа в Лиге чемпионов, по показателю она догнала "Ливерпуль". Чаще победителями становились только "Милан" (7 раз) и мадридский "Реал" (13). В матче за Суперкубок УЕФА футболисты встретятся с победителем Лиги Европы "Севильей".
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