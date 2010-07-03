ЦСКА впервые выиграл молодежное первенство России по футболу

Победу в молодежном первенстве России по футболу впервые одержал московский ЦСКА. Это произошло, когда другой столичный клуб "Спартак" потерял очки на встрече с казанским "Рубином".
Имя победителя турнира объявили досрочно. 29 апреля "Спартак" сыграл с "Рубином". Матч 26-го тура завершился со счетом 1:1. Таким образом, ЦСКА за четыре тура до окончания первенства опередил "Спартак" на 13 очков, гарантировал себе первое место.
Молодежное первенство России по футболу было основано в 2008 году. Тогда его организовали вместо существующего на тот момент турнира дублеров.
В чемпионате участвуют клубы, выступающие в РПЛ. При этом на поле выходят футболисты не старше 21 года.
За всю историю первенства "Спартак" побеждал четыре раза, московский "Динамо" – три, "Локомотив" – два, "Зенит" и "Краснодар" – один раз. А вот армейцам прежде не удавалось добиться такого успеха.
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