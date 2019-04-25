Опять тройка: как "Спартак" второй раз за год проиграл тульскому "Арсеналу"

В четверг матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком" завершился 25-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые на выезде потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как так получилось и почему "Спартак" проиграл трижды в четырех последних матчах.

Круг замкнулся. Именно проигрыш тульскому "Арсеналу" в октябре прошлого года стал последней каплей для руководства "Спартака", которое после той игры уволило предыдущего тренера красно-белых Массимо Карреру. Тогда Олег Кононов еще был наставником "оружейников" и отнекивался от любых комментариев по поводу своего будущего.

Однако все – ну, или почти все – всё понимали. Поэтому 3:2 в пользу "Арсенала" выглядели символичными. Да и сам матч складывался довольно драматично: "Спартак" вел по ходу встречи, однако красно-желтые дважды сравнивали и в итоге одержали волевую победу. Будто в подтверждение тому, почему Кононов, а не Каррера заслуживает рулить в "Спартаке".

Однако Массимо ушел, а за полгода так ничего и не поменялось – воз и ныне там. И снова "Спартак" проигрывает "Арсеналу". И снова получает "трешку" в свои ворота. Правда, теперь уже не на своем родном стадионе, а в Туле. Возможно, руководству "Спартака" самое время присмотреться к Игорю Черевченко, который тренирует "Арсенал" и всерьез претендует со своим клубом на попадание в Лигу Европы?

Но если серьезно, то "Спартак" элементарно выдохся. И с точки зрения физики, и с позиции тактических действий. Это было видно и в матче с ЦСКА, где две грубых ошибки в защите и вал упущенных моментов в атаке стоили красно-белым победы, и в игре с "Ростовом", где ситуация сложилась похожим образом. Исключением можно было бы назвать матч с "Енисеем", но здесь "Спартак" просто обязан был выигрывать на классе.

В игре с "Арсеналом" старые болячки вылезли снова. Причем случилось это все еще в первом тайме. Уже на шестой минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Эванса Кангвы. Кирилл Комбаров из глубины выдал длинную передачу точно на замбийского нападающего, который в одно касание переиграл Александра Максименко. Вратарь тут был бессилен – недоработала защита "Спартака", допустившая выход игрока "Арсенала" один на один. Однако это было только началом.

На 24-й минуте случился не менее эпичный провал в штрафной гостей. Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов на левом фланге отдал пас вперед, куда спокойно забежал его партнер Сергей Ткачев. Удар почти с нулевого угла – и мяч в воротах. Здесь уже, конечно, должен был выручать голкипер "Спартака", но он неуверенно сыграл на выходе и не закрыл ближний угол.

Третий мяч был забит после еще более грубой недоработки защиты "Спартака". Сначала Айртон упустил Мирзова, затем игрок "Арсенала" уже в штрафной убрал бразильца на замахе. Защитнику "Спартака" пришлось фолить, чтобы помешать Мирзову забить. Помогло не сильно. Судья назначил одиннадцатиметровый, который сам же Мирзов и реализовал.

На второй тайм "Спартак" мог и не выходить, потому что в этом матче все уже было ясно. После перерыва красно-белые даже близко не приблизились к тому, чтобы исправить ситуацию. Несмотря на то, что "Арсенал" отдал инициативу в руки московского клуба, гости не воспользовались этим и не организовали ни одного опасного момента. Более того, скорее туляки могли забить еще. Тем не менее счет остался прежним.

После этого поражения "Спартак" потерял математические шансы на чемпионство в этом сезоне. Однако теперь красно-белым нужно думать не о титуле и даже не медалях, а о том, чтобы попасть по итогам оставшихся туров в еврокубки. "Оренбург" и "Ростов" проиграли свои матчи и потеряли очки. "Спартак" мог воспользоваться этим и закрепиться на спасительной пятой строчке. Но вместо этого лишь осложнил себе жизнь.

"Спартаку" и его болельщикам остается надеяться на то, что поражение от "Арсенала" каким-то волшебным образом встряхнет команду и красно-белым удастся набрать необходимые очки в оставшихся играх. В любом случае, до конца сезона придется быть начеку. Потому что всегда найдется тот, кто с радостью займет место "Спартака" в еврокубках. Будь то "Арсенал", "Ростов" или "Оренбург".