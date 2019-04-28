Как прошел матч "Краснодар" – ЦСКА

В воскресенье московский ЦСКА в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги на выезде потерпел поражение от "Краснодара". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "быков". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему этот проигрыш может стоить армейцам места в Лиге чемпионов.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Нынешний тур почти окончательно расставил все точки над "i" в вопросе, кто станет чемпионом РПЛ. Петербургский "Зенит" победил самарские "Крылья Советов" и укрепился таким образом на первой строчке. "Локомотив" хоть и обыграл "Енисей", но все еще отстает от лидера на восемь очков. Отыграть такой разрыв за четыре тура до конца чемпионата – почти нереально. Даже несмотря на то, что впереди в календаре "Зенита" неуступчивые "Ахмат", ЦСКА, "Ростов" и пытающийся выбраться со дна "Енисей".

Главная интрига теперь развернулась вокруг того, кто займет места со второе по пятое – то есть те позиции, которые дают возможность в следующем сезоне проявить себя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И здесь борьба гораздо серьезнее. Кто сместит "Локомотив" со второго места или как минимум займет третье, между собой должны были решить "Краснодар" и ЦСКА. Опять же, с оговорками на последующие матчи, но победа в очном противостоянии давала одному из соперников громадную фору в гонке за медали.

ЦСКА подошел к встрече с "Краснодаром" с позитивным настроем, но в не слишком хорошей форме. Вторая половина сезона у армейцев вообще выдалась так себе: за восемь весенних туров красно-синие дважды сыграли вничью, два раза проиграли (причем "Оренбургу" и тульскому "Арсеналу") и одержали лишь четыре победы. Тем не менее последний выигрыш пришелся на домашнюю встречу с "Анжи", который армейцы одолели со счетом 2:0. Это давало определенный эмоциональный подъем перед игрой с "быками".

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

У "Краснодара" положение дел было еще менее радужным: за те же восемь матчей два поражения, всего две победы и целых четыре ничьих. Если сравнивать с первой половиной сезона, то ситуация и вовсе выглядела плачевной. "Быки", боровшиеся за чемпионство с "Зенитом", растеряли все свое преимущество и отскочили на четвертую строчку. Ситуацию нужно было исправлять и делать это необходимо было в первую очередь в матче с ЦСКА.

Однако армейцы, по сути, сдали эту игру сами, пропустив уже на седьмой минуте. Грубую ошибку допустил капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Выбивая мяч, он попал точно в ноги полузащитнику "Краснодара" Маурисио Перейре. Тот сразу же отдал пас направо, на Вандерсона. А бразилец уже скатил в центр, где первым на мяче оказался воспитанник "быков" Даниил Уткин, для которого этот гол стал первым за основную команду.

ЦСКА мог сравнять еще до перерыва, но на высоте оказались защитники "Краснодара". В особенности Урош Спайич, который на 45-й минуте несколько раз вынес мяч из пустых ворот. Во втором тайме "Краснодар" упрочил лидерство в счете. На 56-й минуте хозяева организовали образцовую контратаку: вратарь Матвей Сафонов мощно выбросил мяч рукой на Вандерсона, тот забежал по правому флангу и отдал пас в центр на Дмитрия Стоцкого, который и забил гол (к слову, также ставший дебютным за "быков").

После второго мяча "Краснодар" уже действовал по счету. Конечно, тренер "быков" Мурад Мусаев не отошел от своей философии и не стал откровенно "сушить" игру, но и заставлять бежать вперед сломя голову своих футболистов тоже не собирался. "Краснодар" грамотно отоборонялся, сохранил итоговый голевой перевес и благодаря этой победе вернулся на третью строчку в турнирной таблице. А ЦСКА, в свою очередь, переместился на четвертое место.

Фото: ТАСС/Андрей Шрамко

Для армейцев этот результат крайне неутешителен: два очка отставания от "Краснодара" означают, что теперь придется рассчитывать на ошибку "быков" в ближайших встречах. А это уже игра в лотерею. Тем паче, что у самого ЦСКА впереди игра с "Динамо" и "Крыльями Советов", которым очки нужны как воздух, "Зенитом" и крайне неудобным "Ахматом". Красно-синие очень сильно рискуют по итогам сезона оказаться не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Возможно, ЦСКА все-таки повезет. Но времени уже мало.