В Москве было введено более 200 спортивных объектов за 13 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 200 спортобъектов было введено в столице за 13 лет. В городе регулярно тренируются более шести миллионов человек. По прошлогодним данным, еще 6,044 миллиона москвичей выбирают здоровый образ жизни. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в 2023 году построили 23 объекта спортивной инфраструктуры, среди которых Дворец спорта "Некрасовка", центр фигурного катания Этери Тутберидзе, Ледовый дворец "Кристалл" и другие. В этом году планируется построить 14 объектов, семь из которых возведут в рамках Адресной инвестиционной программы, еще семь – за счет инвестиций.

Более того, на 56 спортобъектах, включая районные физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), в 2024 году проведут ремонтные работы. Всего в городе расположены 377 досуговых центров с 606 спортивными зонами.

Также после ремонта в Москве открылся теннисный центр "Покровка", где сделали новые спортзалы общей площадью 632 квадратных метра, раздевалки, тренерские и медкабинет, установили современные теннисные столы и тренажеры. Каждый день центр посещают 50 человек.

Помимо этого, в столице реализуются проекты "Мой спортивный район", "Спортивные выходные" и "ГТО в парках". Первый включает в себя бесплатные круглогодичные тренировки на свежем воздухе, которые проводятся в 10 столичных округах под руководством опытных тренеров. Занятия проводятся на спортивных дворовых площадках, в воркаут-зонах, парках, на катках и лыжных трассах, а летом – еще и на крышах районных центров "Место встречи". В рамках проекта уже провели более 13 тысяч тренировок, которые посетили свыше 110 тысяч человек.

В рамках проекта "Спортивные выходные" также проходят бесплатные тренировки с профессиональными тренерами. Его цель – популяризировать любительский спорт среди горожан и создать в Москве доступную спортивную среду. Занятия проводятся как офлайн, так и онлайн. В теплое время года очные встречи организуются на открытых площадках, а в холодное – на закрытых.

Указывается, что за последний год число участников "Спортивных выходных" выросло в 1,5 раза. На данный момент занятия посещают 45 тысяч москвичей. В прошлом году это число достигало 31 тысячи участников. За все время существования проекта проведено уже более шести тысяч офлайн- и 600 онлайн-тренировок. Вместе со "Спортивными выходными" потренировались свыше 90 тысяч человек, а число просмотров превысило 1,3 миллиона.

Проект "ГТО в парках" создан для граждан, которые любят заниматься спортом и хотят проверить свою физическую силу. Сдать нормы ГТО можно в 10 столичных парках. Тренировки доступны для совершеннолетних москвичей, а выполнение нормативов – для детей от шести лет и взрослых. За время существования проекта к нему присоединились уже порядка 15 тысяч человек.

Также за прошлый год в городе провели 6 970 физкультурных мероприятий. В Москве проходят такие соревнования, как "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Кросс нации", Фестиваль школьного спорта, "Оранжевый мяч", московский этап Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", лыжные соревнования в рамках Всероссийской массовой акции "Лыжня России", московские зимний, весенний и осенний фестивали ГТО и другие.

Кроме того, в 2023 году в столице прошло более 30 международных соревнований, в которых поучаствовали спортсмены из более чем 45 стран, включая Индию, Китай, Армению, Казахстан, США и другие.

В данный момент в городе проходит подготовка к проведению международных соревнований "Всемирные игры дружбы". Это первые мультиспортивные состязания под эгидой Международного движения дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября этого года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Десеновском поселении в ТиНАО построят ФОК общей площадью 2,5 тысячи "квадратов". Его возведением займется инвестор.

Так, в комплексе сделают зал для фитнеса с тренажерами, залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой, кроме того, в комплексе также оборудуют гардеробные, душевые, тренерские комнаты и медпункт.

ФОК "Московская гандбольная академия" отремонтируют в Москве