Оргкомитет Паралимпиады-2018 одобрил решение допустить к Играм атлетов из РФ

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В Оргкомитете Паралимпиады-2018 приветствовали решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских спортсменов к Играм под нейтральным флагом.

"Наша рабочая группа будет тесно взаимодействовать с делегациями российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде, чтобы оказать атлетам поддержку", – цитирует заявление оргкомитета РИА Новости.

Ранее МПК принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в статусе "нейтральный паралимпийский атлет".

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта. В МПК ожидают, что на соревнованиях выступят от 30 до 35 россиян.