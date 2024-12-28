Умер бывший главный тренер сборной РФ по волейболу Даниэле Баньоли

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Бывший главный тренер сборной России по волейболу итальянец Даниэле Баньоли ушел из жизни в 71 год, сообщила федерация волейбола Италии.

Как позже уточнил портал World of Volley, Баньоли умер после продолжительной борьбы с заболеванием.

Он возглавлял мужскую сборную России в период с 2009 по 2010 год. С российскими спортсменами Баньоли получил звание серебряного призера Мировой лиги в 2010 году, а также смог получить бронзу в 2009 году.

Вместе с московским "Динамо" тренер также становился чемпионом России. Добиться этого ему удалось в 2008 году. В том году с этой же командой Баньоли выиграл кубок и суперкубок страны. В период с 2017 по 2018 год специалист возглавлял уфимское "Динамо-Урал".

Тренер также установил рекорд по числу побед в чемпионате Италии. Он получил 8 титулов вместе с "Моденой" и "Сислеем". Кроме того, Баньоли работал с турецким "Фенербахче", иранским "Матином", тунисским "Сфаксьеном" и катарским "Эр-Райяном".

