Умер шестой бомбардир Первой лиги Сергей Топоров

Фото: fc-irtysh.ru

Шестой бомбардир Первой лиги, бывший игрок омского "Иртыша" Сергей Топоров скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщает сайт клуба.

Информация о том, что стало причиной ухода из жизни бывшего спортсмена, не уточняется. Топоров скончался 26 декабря, через три дня после своего дня рождения.

Экс-нападающий забил 100 голов в Первой лиге, что является шестым лучшим результатом в истории. В период с 2012 по 2017 год он занимал должность тренера в клубе "Распадская" из Междуреченска.

Топоров также играл в составе прокопьевского "Шахтера", ленинск-кузнецкой "Зари", ижевского "Газовика-Газпрома" и курганского "Тобола".