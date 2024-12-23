Актер Арт Эванс из "Крепкого орешка – 2" умер в 82 года

Фото: кадр из фильма "Крепкий орешек – 2"/режиссер – Ренни Харлин; производство – Twentieth Century Fox, Gordon Company, Silver Pictures

Американский актер Арт Эванс ушел из жизни в возрасте 82 лет, передает газета USA Today со ссылкой на его агентов.

"Причиной смерти актера стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет", – говорится в материале.

Эванс родился в 1942 году в Лос-Анджелесе. В 1976 году он получил свою первую роль в эпизоде сериала "Чико и мужчина". Всего за свою карьеру он снялся в более чем 120 фильмах и телесериалах. Его самыми известными работами стали роли в картинах "История солдата" и "Крепкий орешек – 2".