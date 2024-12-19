19 декабря, 12:14Спорт
Умер олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов
Фото: championat.com
Волейболист сборной Советского Союза Владимир Дорохов ушел из жизни на 71-м году жизни, передает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", – заявили в федерации.
При этом причины смерти спортсмена не раскрываются.
Дорохов родился 18 февраля 1954 году. В составе сборной СССР он завоевал золото на Олимпийских играх 1980 года и серебро на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Помимо этого, он является двухкратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира и четырехкратным чемпионом Европы.