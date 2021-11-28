Матыцин оценил форму российских фигуристов в преддверии Олимпиады

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил итоги Гран-при по фигурному катанию в Сочи и прокомментировал форму российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.
"Поздравляю российских фигуристов с успешным выступлением на домашнем этапе серии Гран-при! Наши спортсмены вошли в число призеров во всех дисциплинах и показали прекрасный прокат", – заявил глава ведомства.
На прошедшем этапе Гран-при призовые места в женском катании завоевали Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. В мужских соревнованиях вторым стал Михаил Коляда.
В парном зачете также был полностью российский подиум – триумфаторами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин и Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. В танцах на льду золото досталось Виктории Синициной и Никите Кацалапову.
По словам Олег Матыцина, продемонстрированный результат указывает на отличную форму российских спортсменов. Он также отметил, что Россия – единственная страна с максимально возможным количеством лицензий для выступления на Олимпиаде в фигурном катании.
Отдельно министр спорта РФ отметил достижения Камилы Валиевой, которая в рамках сочинского этапа Гран-при трижды обновила мировые рекорды по оценкам.
Финал серии Гран-при по фигурному катанию пройдет в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря. Олимпийские игры в Пекине состоятся в период с 4 по 20 февраля.
Российская фигуристка Валиева установила еще два мировых рекорда
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