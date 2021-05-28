Российский прыгун в высоту Иванюк победил на этапе Бриллиантовой лиги

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский легкоатлет Илья Иванюк на этапе легкоатлетической серии Бриллиантовая лига в Дохе стал победителем в прыжках в высоту.

Спортсмен показал результат 2,33 метра. Следом за ним идет спортсмен из Катара Мутаз Баршим – 2,30. Замыкает тройку участник с Украины Андрей Проценко с результатом 2,27.

Ранее российский пловец Евгений Рылов выиграл золото на дистанции 200 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 54,46 секунды.