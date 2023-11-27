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27 ноября, 21:31

Спорт

Футбольные ассоциации рассмотрят вопрос о расширении полномочий VAR – СМИ

Фото: 123RF/addictivestockcreatives

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем заседании планирует обсудить возможность расширения полномочий видеоассистентов рефери (VAR). Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник.

В ходе переговоров планируется обсудить вмешательство VAR в эпизоды с назначением штрафных и угловых ударов, а также на вынесение вторых желтых карточек.

Заседание планируют организовать в Лондоне 28 ноября. Решение будет принято до ежегодного собрания IFAB.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и немецкий спортивный бренд Adidas представили официальный мяч чемпионата Европы 2024 года. Он стал первым мячом, имеющим технологию для помощи судьям в принятии решении при видеоповторах.

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