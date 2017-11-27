Решение об участии паралимпийцев РФ в Играх-2018 примут в декабре

Фото: ТАСС/Коротаев Артем
Решение об участии сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане примут в декабре. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
"Решение об участии российских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх будет принято в период с 14 по 16 декабря", − сказал он, отметив, что это связано с проведением в эти дни исполкома Международного паралимпийского комитета, который и будет принимать решение, передает "Р-Спорт".
Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре продлил отстранение ПКР, из-за которого российские спортсмены ранее не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало требовать недопуска сборной России к участию в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за ситуации с РУСАДА.
"Если перед Паралимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро они требовали отстранения российской команды, то теперь подобных призывов нет", – сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Чиновник добавил, что не ожидал от WADA иного решения по статусу Российского антидопингового агентства.
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