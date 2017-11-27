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Спорт

27 ноября, 12:51

Победа на Играх в Сочи навеки останется за российской сборной – Песков

спорт власть

Фото: ТАСС/Fei Maohua/ZUMA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя потерю Россией первого места в неофициальном медальном зачете Игр после решений Международного олимпийского комитета (МОК) по лишению медалей ряда спортсменов по допинговому делу, заявил, что победу у российских спортсменов на домашней зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи украсть очень сложно.

"Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной, за нашими спортсменами-героями", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет лишил олимпийскую сборную России первого места на Играх в Сочи. МОК отобрал две золотые награды у бобслеиста Александра Зубкова, признав его виновным в нарушении антидопинговых правил. Также были аннулированы результаты бобслеистки Ольги Стульневой, конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.

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