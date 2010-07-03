Мамаев готовится подписать контракт с "Ростовом" – СМИ

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Руководство футбольного клуба "Ростов" ведет переговоры о контракте с Павлом Мамаевым. По данным "Чемпионата", игроку предложат контракт по схеме 2+1.

Полузащитник также ведет переговоры с московским "Динамо". Эксперты говорят, что шансы вернуться в футбол у Мамаева есть, но не раньше весны 2020 года.

В октябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании трудоустроить Мамаева в грозненский клуб "Ахмат".

Павел Мамаев с 2005 по 2007 год выступал за "Торпедо" (Москва), затем перешел в ЦСКА (Москва). С 2013 года играл за "Краснодар". Однако 20 сентября 2019 года контракт был расторгнут.

Российский футбольный союз (РФС) между тем отказал петербургскому клубу "Зенит" в регистрации нападающего команды Александра Кокорина. Спортсмен сможет быть заявлен не раньше зимнего трансферного окна. Сотрудники футбольного союза уточнили, что подобное решение было принято для показания равенства всех игроков. Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин (а также его младший брат Кирилл), осужденные на полтора года лишения свободы за две драки в Москве, освободились из исправительной колонии в Алексеевке Белгородской области утром 17 сентября.

