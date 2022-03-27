Команда фигуристки Щербаковой выиграла Кубок Первого канала

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Команда "Красная машина", капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила команду "Время первых" во главе с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком в Кубке Первого канала, который состоялся в Саранске.
В заключительном старте – произвольной программе у женщин – Щербакова показала результат – 176,12 балла. На втором месте оказалась Камила Валиева из команды "Время первых" (173,88). Третьей стала Елизавета Туктамышева также из этой же команды с 166,23 баллами.
"Красная машина" по итогам двух дней турнира набрала 145 очков, "Время первых" – 141. Победителям вручили чек на 10 миллионов рублей. Проигравшие получили 7,5 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд не разрешил наградить фигуристов сборной США серебряными медалями за командный турнир Олимпиады в Пекине. До этого адвокаты Ассоциации фигурного катания США уведомили Международный олимпийский комитет о подаче апелляции в суд с требованием вручить спортсменам медали до окончания Игр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: