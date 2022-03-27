Команда фигуристки Щербаковой выиграла Кубок Первого канала

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Команда "Красная машина", капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила команду "Время первых" во главе с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком в Кубке Первого канала, который состоялся в Саранске.

В заключительном старте – произвольной программе у женщин – Щербакова показала результат – 176,12 балла. На втором месте оказалась Камила Валиева из команды "Время первых" (173,88). Третьей стала Елизавета Туктамышева также из этой же команды с 166,23 баллами.

"Красная машина" по итогам двух дней турнира набрала 145 очков, "Время первых" – 141. Победителям вручили чек на 10 миллионов рублей. Проигравшие получили 7,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд не разрешил наградить фигуристов сборной США серебряными медалями за командный турнир Олимпиады в Пекине. До этого адвокаты Ассоциации фигурного катания США уведомили Международный олимпийский комитет о подаче апелляции в суд с требованием вручить спортсменам медали до окончания Игр.