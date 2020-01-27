Теннисист Медведев уступил Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии

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Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает РИА Новости.

В четвертом круге россиянин уступил швейцарцу Станисласу Вавринке со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Спортсмены отыграли на корте 3 часа 25 минут.

Сообщается, что Вавринка в четвертьфинале турнира Большого шлема может посоревноваться еще с одним представителем РФ Андреем Рублевым, который должен будет сыграть в понедельник, 27 января, с Александром Зверевым из Германии.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой и вышел в полуфинал турнира "Большого шлема" в США. Что позволило ему подняться в мировом рейтинге игроков с пятой на четвертую позицию.