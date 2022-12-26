Умер экс-нападающий "Зенита" и чемпион СССР Сергей Дмитриев

Фото: youtube.com/Ultras Action

Легендарный нападающий петербургского "Зенита" и чемпион СССР 1984 года Сергей Дмитриев умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

"Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста", – сказано в сообщении пресс-службы.

Дмитриев дебютировал в основном составе "Зенита" в 18 лет. В 1984 году спортсмен стал чемпионом СССР. В заключительном туре против "Металлиста" он оформил дубль, который позволил команде выиграть турнир.

Всего в составе петербургского клуба футболист провел 173 матча, в которых забил 55 мячей и отдал три голевые передачи.

Позднее Дмитриев выступал за ЦСКА. В составе клуба он выиграл чемпионат СССР (1991) и кубок страны (1991). В 1997 году стал чемпионом России в составе "Спартака".

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