В Подмосковье пройдут шоссейные велогонки среди спортсменов-любителей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

30 и 31 июля в Можайском районе Подмосковья (деревня Бородино) состоятся шоссейные велосоревнования для спортсменов-любителей. Это вторые двухдневные гонки серии Cyclingrace, которые пройдут в этом сезоне в Московской области.

30 июля велосипедистов ждет заезд с раздельным стартом на 15 километров на равнинном рельефе. 31 июля – групповая велогонка по холмистой местности на дистанции 106 километров и любительский заезд на 53 километра. Все участники соревнования будут разделены на три кластера, которые будут стартовать по очереди. Во время соревнований будет вестись мужской и женский зачеты, а также разделение по восьми возрастным категориям.

Каждый участник велогонки получит стартовый пакет. В него входит номер участника, бонусы от партнеров, чип для электронного учета результата, напитки, перекус и медицинская страховка. По завершении заезда все финишировавшие получат медаль участника.

Зарегистрироваться на гонку можно на сайте организаторов.