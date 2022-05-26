Футболисты "Ромы" стали победителями первого в истории финала Лиги конференций

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Итальянский футбольный клуб "Рома" обыграл нидерландский "Фейеноорд" в финальном матче Лиги конференций. Турнир проводился впервые в истории.

Встреча прошла на арене "Комбетаре" в Тиране и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 32-й минуте матча забил Николо Дзаньоло.

На прошлой неделе футбольный клуб "Манчестер Сити" стал победителем Английской премьер-лиги, обыграв клуб "Астон Вилла" со счетом 3:2. Таким образом, "Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом и набрал по итогам АПЛ 93 очка.

На втором месте расположился клуб "Ливерпуль", набравший 92 очка, на третьем – "Челси" с 74 очками, на четвертом – "Тоттенхэм" с 71 очком. Команды, занявшие первые четыре места прошли в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что РФС планирует провести товарищеские матчи в сентябре 2022 года. Он отметил, что, помимо Белоруссии, в матчах примут участие и другие сборные.