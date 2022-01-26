Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Он опубликовал видеообращение к подписчикам и заверил, что с ним все в порядке.

"Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! <...> Я теперь на паровых котлетах и бульоне, обещал врачам больше не нервничать", – отметил Плющенко.

Также фигурист призвал всех следить за своим питанием и беречь здоровье.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера Игоря Верника. Он якобы заразился коронавирусом. Позднее артист данную информацию опроверг. Он отметил, что всего лишь простыл и находится дома.

