FIS продлила отстранение российских спортсменов на предстоящий сезон

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила санкции в отношении российских спортсменов на предстоящий сезон – 2023/24. Об этом заявил член правления FIS Эрик Ресте.

"Решение годичной давности остается в силе", – цитирует его норвежский телеканал NRK.

В мае федерация объявила, что срок отстранения российских и белорусских лыжников от участия в международных соревнованиях будет продлен. На фоне ситуации на Украине организация ранее отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в заключительных стартах сезона 2021–2022 годов.

Кроме того, тяжелоатлетам из РФ не разрешили участвовать в чемпионате мира. Соответствующее решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики.

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