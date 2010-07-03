Около 1,8 тысячи человек обеспечили безопасность на матче ЦСКА в Лиге Европы

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Около 1,8 тысячи человек обеспечили безопасность на матче Лиги Европы между командами ЦСКА и "Ференцварош". Игра состоялась на стадионе "ВЭБ Арена", напомнило Агентство "Москва".

"Безопасность и общественный порядок на домашнем стадионе ЦСКА обеспечивал наряд численностью около 1,8 тысячи человек. Спортивное соревнование прошло без происшествий, грубые нарушения правил поведения зафиксированы не были", – сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

На стадионе присутствовали более 15 тысяч зрителей. За их безопасностью и порядком следили сотрудники контрольно-распределительных служб, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и частных охранных предприятий. К дежурству также привлекли полицейских и ОМОН.

Футбольный матч между командами ЦСКА (Москва) и "Ференцварош" (Будапешт) состоялся в четверг, 24 октября. Игра окончилась поражением столичного коллектива с минимальным счетом – 0:1. Гол забил нападающий венгерской команды Роланд Варга. По ходу встречи "армейцы" упустили несколько возможностей забить гол.