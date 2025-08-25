Теннисист Медведев объяснил перепалку с судьей на матче US Open

Фото: ТАСС/Adam Hunger

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал скандальный эпизод, произошедший во время матча на US Open. Он объяснил свое поведение злостью на судью. Об этом пишет RT, ссылаясь на The Tennis Letter.

Встреча в первом круге состоялась против француза Бенжамена Бонзи. Однако во время третьего сета россиянин вспылил из-за того, что судья вернул сопернику первую подачу на матчболе при счете 3:6, 5:7, 4:5. Причиной стало появление на корте фотографа.

Ситуация разозлила Медведева, после чего он вступил в спор с арбитром, а трибуны активно поддержали его возмущение.

"Каждый раз, когда с трибун доносится шум между подачaми, за это не дают снова подать первую. Но в итоге это помогло мне вернуться в игру. Я злился не на фотографа, а на решение судьи", – пояснил российский спортсмен.

Спор с арбитром привел к тому, что игра прервалась на шесть минут. Бонзи не смог подать на матч, и Медведев забрал гейм. Тогда сет перешел на тай-брейк, который россиянин выиграл.

Тем не менее игра завершилась поражением последнего со счетом 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. Это стало третьим подряд поражением россиянина в первом круге турнира Большого шлема. В результате Медведев не сдержал эмоций и начал бить ракеткой о корт, из-за чего она сломалась.