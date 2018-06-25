Роналду попросил болельщиков дать ему выспаться в Саранске

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попросил иранских болельщиков не шуметь у отеля в Саранске перед очередным матчем ЧМ.

Игра между сборными Португалии и Ирана в рамках группового тура ЧМ пройдет на стадионе "Мордовия-Арена" вечером 25 июня. Накануне вечером иранские болельщики собрались у отеля, где разместились португальские спортсмены, и начали себя шумно вести. К окну подошел Роналду и жестом попросил их утихомириться, показав, что ему нужно выспаться, сообщает издание O Globo.

На данный момент в группе В первое место делят сборные Испании и Португалии (по четыре очка), на третьей строчке расположись иранцы (три очка), замыкают таблицу марокканцы, не набравшие очков и лишившиеся шансов на выход в плей-офф мундиаля.

Ранее Португалия сыграла вничью с Испанией и выиграла у сборной Марокко. Победный гол в последней игре забил нападающий Криштиану Роналду. Мяч принес ему статус лучшего бомбардира в истории европейских национальных сборных. Всего за команду Португалии он забил 85 голов.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня до 15 июля.