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25 апреля, 12:40

Спорт

Судья Иксанов скончался во время футбольного матча в Ачинске

Фото: vk.com/ФК "Металлург" Ачинск

Судья Артур Иксанов умер при проведении футбольного матча в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Металлург" в соцсети "ВКонтакте".

Он ушел из жизни в возрасте 45 лет.

В пресс-службе ФК отметили, что Иксанов оставил яркий след в мире футбола как футболист и судья, а его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих.

В региональном СК РИА Новости рассказали, что во время матча арбитр потерял сознание и упал на газон. Прибывшая через 5 минут скорая помощь предприняла попытки реанимации, однако спасти судью не удалось. Предварительно, смерть наступила в результате остановки сердца.

Следователи уточнили, что проверка не проводилась, так как смерть не носит криминальный характер. Представитель футбольного клуба, владеющий информацией, отказался прокомментировать ситуацию.

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