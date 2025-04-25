Судья Иксанов скончался во время футбольного матча в Ачинске

Фото: vk.com/ФК "Металлург" Ачинск

Судья Артур Иксанов умер при проведении футбольного матча в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Металлург" в соцсети "ВКонтакте".

Он ушел из жизни в возрасте 45 лет.

В пресс-службе ФК отметили, что Иксанов оставил яркий след в мире футбола как футболист и судья, а его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих.

В региональном СК РИА Новости рассказали, что во время матча арбитр потерял сознание и упал на газон. Прибывшая через 5 минут скорая помощь предприняла попытки реанимации, однако спасти судью не удалось. Предварительно, смерть наступила в результате остановки сердца.

Следователи уточнили, что проверка не проводилась, так как смерть не носит криминальный характер. Представитель футбольного клуба, владеющий информацией, отказался прокомментировать ситуацию.