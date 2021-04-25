"Краснодар" обыграл "Рубин" в матче РПЛ

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Футбольный клуб "Краснодар" обыграл казанский "Рубин" в матче 27-го тура чемпионата России. Уточняется, что встреча завершилась со счетом 1:0.

Так, гол на 17-й минуте забил Алексей Ионов. "Рубин" с 46 очками остался на четвертом месте, а "Краснодар", набрав 38 очков, занял 10-ю позицию.

Известно, что футболисты "Рубина" примут московское "Динамо" в 28-м туре. Кроме того, "Краснодар" дома встретится с "Сочи". Игры пройдут 1 мая.

Ранее сообщалось, что столичный клуб "Спартак" обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Уточняется, что матч, прошедший на домашней арене "красно-белых", завершился со счетом 1:0.