25 марта, 21:55Спорт
Россиянка Демурчян выиграла золотую медаль на женском чемпионате мира по боксу в Индии
Фото: ТАСС/ЕРА/RAJAT GUPTA
Российская спортсменка Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль на женском чемпионате мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов.
18-летняя девушка победила австралийскую спортсменку Фрэнсис Скотт со счетом 5:0. Демурчян присудили победу по результатам трех раундов.
Чемпионат мира по боксу среди женщин стартовал в Нью-Дели 15 марта. Соревнования завершатся 26 марта.
До этого российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над американцем Майком Балогуном в бою за титул WBA Intercontinental в тяжелом весе. Соревнования состоялись в Ереване.
Теперь Гассиев является обладателем чемпионского пояса WBA Intercontinental в тяжелом весе. Учитывая новую, на его счету теперь 30 побед, 22 из которых он добился нокаутом соперников.
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