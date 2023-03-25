Россиянка Демурчян выиграла золотую медаль на женском чемпионате мира по боксу в Индии

Фото: ТАСС/ЕРА/RAJAT GUPTA

Российская спортсменка Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль на женском чемпионате мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов.

18-летняя девушка победила австралийскую спортсменку Фрэнсис Скотт со счетом 5:0. Демурчян присудили победу по результатам трех раундов.

Чемпионат мира по боксу среди женщин стартовал в Нью-Дели 15 марта. Соревнования завершатся 26 марта.

До этого российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над американцем Майком Балогуном в бою за титул WBA Intercontinental в тяжелом весе. Соревнования состоялись в Ереване.

Теперь Гассиев является обладателем чемпионского пояса WBA Intercontinental в тяжелом весе. Учитывая новую, на его счету теперь 30 побед, 22 из которых он добился нокаутом соперников.



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