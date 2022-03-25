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спорт

21:28

Правительство разрешило РЖД продать часть акций футбольного клуба "Локомотив"

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Правительство РФ разрешило ОАО "Российские железные дороги" продать части акций московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, кабмин согласился с предложением Минфина об отчуждении РЖД 100 именных акций "Локомотива", что составляет 0,0015% его уставного капитала. Отчуждение осуществится путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО "РЖД Управление активами". Их стоимость будет определена на основании отчета независимого оценщика. Уточняется, что она должна быть не ниже рыночной, а также не ниже балансовой стоимости.

В настоящий момент акционерное общество "РЖД Управление активами" владеет 99,9985% акций футбольного клуба "Локомотив".

Ранее сообщалось, что ФК "Локомотив" планирует продать бразильского защитника Пабло, покинувшего расположение команды в марте 2022 года. Пабло Кастро стал единственным легионером "Локомотива", отказавшимся продолжать выступления в России.

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