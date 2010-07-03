UEFA призвали расследовать инцидент с возвращением на поле травмированного игрока

Фото: ТАСС/EPA/ENNIO LEANZA

Организация по предотвращению черепно-мозговых травм требует от UEFA расследовать инцидент, с возвращением на поле футболиста сборной Швейцарии Фабиана Шера, после того как тот потерял сознание во время игры, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел во время матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Грузии. Защитник Newcastle United потерял сознание, столкнувшись с Джемалом Табидзе. Игроку оказали экстренную помощь, а чуть позже он продолжил игру.

Исполнительный директор организации Питер Маккейб заявил, что не понимает, почему в UEFA так халатно относятся к здоровью игроков. "Что нужно сделать, чтобы футбол серьезно воспринял сотрясение мозга?" – задается вопросом Маккейб.

Ранее сообщалось, что первую помощь Шеру оказал полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Грузии Жано Ананидзе. Он моментально среагировал, бросился к пострадавшему, открыл ему рот и освободил дыхательные пути.