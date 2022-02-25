Паралимпийская сборная РФ по горнолыжному спорту прилетела в Пекин

Фото: ТАСС/Артем Ивано
Российские горнолыжники прибыли в Пекин для участия в Паралимпийских играх. Об этом сообщил старший тренер сборной по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.
"Сейчас проходим контроль", – приводит его слова ТАСС.
XIII зимние Паралимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 13 марта. Всего разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта.
Ранее Владимир Путин дал напутствие российским паралимпийцам перед Играми в Пекине. Президент отметил, что в России будут их поддерживать. Он также подчеркнул, что позитивная энергия паралимпийцев преображает общество, воспитывает в нем нравственную зрелость.
Путин встретился с паралимпийцами перед Играми в Пекине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: