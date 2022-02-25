Паралимпийская сборная РФ по горнолыжному спорту прилетела в Пекин

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Российские горнолыжники прибыли в Пекин для участия в Паралимпийских играх. Об этом сообщил старший тренер сборной по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.

"Сейчас проходим контроль", – приводит его слова ТАСС.

XIII зимние Паралимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 13 марта. Всего разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта.

Ранее Владимир Путин дал напутствие российским паралимпийцам перед Играми в Пекине. Президент отметил, что в России будут их поддерживать. Он также подчеркнул, что позитивная энергия паралимпийцев преображает общество, воспитывает в нем нравственную зрелость.

