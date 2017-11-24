Российская конькобежка Фаткулина лишена серебра Олимпиады в Сочи

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Российские конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев бессрочно лишены права на участие в Олимпийских играх. Их результаты с домашней Олимпиады 2014 года в Сочи аннулированы Международным олимпийским комитетом.
Как сообщает пресс-служба МОК, спортсмены признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Это решение принято на основании расследования дисциплинарной комиссии во главе с Денисом Освальдом.
Фаткулина лишена серебряной медали, которую она завоевала в Сочи на дистанции 500 метров. Награда должна перейти к голландке Маргот Бур.
Также в пятницу, 24 ноября, был пожизненно дисквалифицирован МОК и лишен двух золотых медалей ОИ-2014 российский бобслеист Александр Зубков.
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