24 октября, 22:09Спорт
Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле в Дагестане
Уточняется, что опасный трюк был совершен в селе Кули Кулинского района. Сначала Цибулько разогнался на трапе с отвесной скалы, а потом прыгнул в пропасть. Спустя пару секунд он отпрыгнул от транспортного средства, а следом у мужчины и его мотоцикла открылись парашюты.
"Сразу скажу, не все прошло гладко. Это было безумно, волнительно, сложно, холодно, темно…", – поделился Белокрылин в своей публикации.
Ранее три пары парашютистов впервые в истории покинули самолет из стратосферы и попали в Книгу рекордов России. Десантирование с новейшими парашютными системами "Тандем-400" организовал "Ростех". В тот момент температура за бортом составляла минус 57 градусов. В воздухе парашютисты провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат.