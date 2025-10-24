Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле в Дагестане

Экстремал Николай Цибулько совершил прыжок в пропасть на мотоцикле с парашютами в Дагестане. Об этом говорится в телеграм-канале мотоциклиста Сергей Белокрылина.

Уточняется, что опасный трюк был совершен в селе Кули Кулинского района. Сначала Цибулько разогнался на трапе с отвесной скалы, а потом прыгнул в пропасть. Спустя пару секунд он отпрыгнул от транспортного средства, а следом у мужчины и его мотоцикла открылись парашюты.

"Сразу скажу, не все прошло гладко. Это было безумно, волнительно, сложно, холодно, темно…", – поделился Белокрылин в своей публикации.

Ранее три пары парашютистов впервые в истории покинули самолет из стратосферы и попали в Книгу рекордов России. Десантирование с новейшими парашютными системами "Тандем-400" организовал "Ростех". В тот момент температура за бортом составляла минус 57 градусов. В воздухе парашютисты провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат.

