Москва 24: каковы перспективы у водно-моторного спорта в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 сентября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная водно-моторному спорту.

Участники мероприятия подведут итоги прошедшего сезона, расскажут о планах на 2021 год и перспективах развития этого вида спорта в России.

На пресс-конференции выступят:



президент Федерации водно-моторного спорта России, главный тренер сборной России в дисциплине аквабайк-фристайл Михаил Ершов;

первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов;

двукратный чемпион России, обладатель Кубка России – 2020, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в классе аквабайк-фристайл Сергей Чемезов;

двукратный чемпион России в классе аквабайк-фристайл Арсений Матанцев.

Смотрите трансляцию 25 сентября в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.