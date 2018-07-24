Чемпионка России Юлия Борисенко скончалась в возрасте 28 лет

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Защитник женского футбольного клуба "Звезда-БГУ" Юлия Борисенко скончалась в Минске в возрасте 28 лет. Об этом передает ТАСС.
"Пришла печальная новость о том, что не стало Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту утрату", – сообщили о трагедии на официальной странице футбольного клуба Вконтакте.
В настоящее время причины смерти девушки неизвестны.
Юлия Борисенко стала известна по выступлениям за женскую сборную Белоруссии и российский клуб "Рязань-ВДВ", в составе которого футболистка стала в 2013 году чемпионом первенства, а в 2014 году – обладателем Кубка России.
Свой последний матч футболистка сыграла 21 июля на чемпионате Белоруссии против "Славянки".
Спортсменка родилась 4 марта 1990 года в Таллине. За свою спортивную карьеру она успела стать трехкратной чемпионкой Белоруссии, четырехкратной обладательницей Кубка Белоруссии и трехкратной – Суперкубка.
Ранее в Алма-Ате скончался бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи 2014 года, казахстанский фигурист Денис Тен. Спортсмен умер от ножевых ранений, которые он получил во время потасовки с грабителями, пытающимися украсть зеркала с его автомобиля.
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