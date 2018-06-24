Япония и Сенегал сыграли вничью в матче группового этапа ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

В составе японской команды отличились полузащитник Такаси Инуи и Кэйсукэ Хонда, за Сенегал забили голы нападающий Садио Мане и Мусса Ваге.

Матч прошел на стадионе "Екатеринбург Арена". Итоговый счет игры составил 2:2.

Ранее обе команды одержали по одной победе в своей группе. Результат матча 24 июня могли решить судьбу одной из сборных. Теперь же командам придется и дальше бороться за выход в плей-офф.