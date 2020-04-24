Американский боец Гэтжи прокомментировал возможный бой Хабиба и Фергюсона

Фото: ТАСС/Jonathan Hayward/Zuma

Боец UFC американец Джастин Гэтжи заявил, что хотел бы сорвать бой между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мне плевать, если их бой сорвется. Я не собираюсь делать вид, что меня это сильно беспокоит. Хочу сделать их фанатам больно", – заявил спортсмен.

Гэтжи заявил, что как болельщик насладился бы боем, но будет рад лишить публику такого зрелища.

Из-за того, что запланированный бой между Хабибом и Фергюсоном сорвался уже в пятый раз (теперь – из-за коронавируса), глава UFC Дэйна Уайт перестроил систему чемпионского боя.

На предстоящем турнире с Фергюсоном будет бороться Гэтжи, а победитель схватки уже выступит против Нурмагомедова.

