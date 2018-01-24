Российским болельщикам запретили проносить флаги на стадионы ОИ-2018

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Болельщикам запретили проносить на трибуны стадионов зимней Олимпиады-2018 флаги стран, которые не допущены к Играм. Решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает "Р-Спорт".

Это напрямую касается российских болельщиков, поскольку вместо национальной команды в Пхенчхан едут "спортсмены – олимпийцы из России". Они будут выступать под нейтральным флагом и в форме без российской символики.

При этом принять участие в Олимпиаде смогут только спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил.

Ранее в выступлении на ОИ было отказано биатлонисту Антону Шипулину, шорт-трекисту Виктору Ану и лыжнику Сергею Устюгову. Также на Игры не поедут ряд хоккеистов и фигуристов.