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Спорт

15:41

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020 в Токио упростят из-за COVID-19

спорт

Фото: AP/Eugene Hoshiko

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 в Токио приняли решение провести церемонии их открытия и закрытия в упрощенном формате из-за пандемии коронавируса, сообщает RT.

Как отмечают в оргкомитете соревнований, церемонии отразят борьбу мира с COVID-19, а их организацией займется новая творческая группа в составе пяти человек.

"Церемонии будут большим праздником, но предполагается использовать более простой и сдержанный подход", – сообщает оргкомитет.

Ранее в Лондоне заявили, что спецслужбы РФ пытались сорвать Олимпиаду в Токио. "Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны", – говорил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Россияне будут выступать на Играх в статусе "Олимпийской команды России"

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