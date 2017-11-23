Московский "Локомотив" обыграл "Копенгаген" в Лиге Европы

Фото: ТАСС/Иван Водопьянов

Московский "Локомотив" обыграл "Копенгаген" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы F завершилась со счетом 2:1.

В составе железнодорожников дубль оформил Джефферсон Фарфан, забив на 17-й и 51-й минутах. Автором гола у датской команды стал Беньямин Вербич (31-я минута).

По итогам встречи "Локомотив" набрал 8 очков и вышел на первое место в квартете. "Копенгаген" с 6 баллами занимает второе место. На третьем и четвертом местах располагаются молдавский "Шериф" и чешский "Злин", которым предстоит провести встречу друг с другом.