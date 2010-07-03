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Спорт

13:03

Фестиваль уличных культур организуют на станции "Деловой центр"

спорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Необычное спортивное мероприятие – фестиваль экстремальных видов спорта – впервые проведут в Московском метрополитене 29 октября. Как передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена, площадкой выбрали станцию "Деловой центр" Солнцевской линии.

На платформе, которая не используется для пассажиров, появятся спортивные снаряды, клетка для смешанных единоборств, скалодром, зоны футбольного фристайла и панна. В пресс-службе метро добавили, что отдельная зона будет отведена под велофристайл – тут установят трамплин с пятиметровым пролетом. За каждый трюк предусмотрен гонорар.

"Метро выступает за здоровый образ жизни и все чаще становится площадкой для проведения модных и молодежных мероприятий. Такой смелый формат спортивного мероприятия мы поддерживаем впервые, учитывая необходимые требования безопасности", – добавила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В нынешнем году Московский метрополитен провел другую необычную акцию – в столичной подземке показали серии знаменитого сериала "Игра престолов".

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