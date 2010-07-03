На смене сезонов: участники "Крылатского трейла" пробегут по холмам 4 и 8 километров

Фото: предоставлено организаторами

27 октября "Беговое сообщество" проведет новый старт – "Крылатский трейл". Любители бега соберутся на территории спортивного комплекса "Лата Трэк", чтобы попробовать себя в новом формате соревнований и подвести итоги бегового сезона.

Трейл – разновидность бега по пересеченной местности. В отличие от классического кросса трейловые забеги проходят на трассах со значительным перепадом высот.

Маршруты "Крылатского трейла" проложены в один круг по Крылатским холмам. Участники пробегут четыре или восемь километров по грунтовым и асфальтовым участкам, испытают себя на подъемах и спусках и финишируют в гору. Принять участие в забеге смогут все желающие старше 16 лет.

Время проведения выпадает на смену сезонов и первые заморозки – настоящее приключение для тех, кто хочет разнообразить свой беговой опыт и получить новые эмоции и впечатления.

На финише все участники получат памятный значок, а победители и призеры среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве – денежные вознаграждения и подарки от партнеров и организаторов.

Расписание:

8:00 – начало выдачи номеров, открытие раздевалок и камеры хранения.

10:00 – старт забега на четыре километра.

11:00 – старт забега на восемь километров.

13:00 – окончание соревнования.

Подробная информация доступна по ссылке

Дополнительная регистрация на забег будет открыта 25 октября c 12:00 до 21:00 и 26 октября с 11:00 до 21:00 в месте выдачи номеров.

Организаторы: "Беговое сообщество" и АНО ЦПСМ "Московский Марафон". При поддержке правительства Москвы и столичного департамента спорта.