На смене сезонов: участники "Крылатского трейла" пробегут по холмам 4 и 8 километров

Фото: предоставлено организаторами
27 октября "Беговое сообщество" проведет новый старт – "Крылатский трейл". Любители бега соберутся на территории спортивного комплекса "Лата Трэк", чтобы попробовать себя в новом формате соревнований и подвести итоги бегового сезона.
Трейл – разновидность бега по пересеченной местности. В отличие от классического кросса трейловые забеги проходят на трассах со значительным перепадом высот.
Маршруты "Крылатского трейла" проложены в один круг по Крылатским холмам. Участники пробегут четыре или восемь километров по грунтовым и асфальтовым участкам, испытают себя на подъемах и спусках и финишируют в гору. Принять участие в забеге смогут все желающие старше 16 лет.
Время проведения выпадает на смену сезонов и первые заморозки – настоящее приключение для тех, кто хочет разнообразить свой беговой опыт и получить новые эмоции и впечатления.
На финише все участники получат памятный значок, а победители и призеры среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве – денежные вознаграждения и подарки от партнеров и организаторов.
Дополнительная регистрация на забег будет открыта 25 октября c 12:00 до 21:00 и 26 октября с 11:00 до 21:00 в месте выдачи номеров.
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