Лучница Гомбоева потеряла сознание на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпиаде в Токио, сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР).
По словам тренера Станислава Попова, спортсменке оказали первую помощь и направили в больницу.
"Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. <...> Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти", – отметил он.
Гомбоева по итогам квалификации заняла 45-е место, набрав 630 баллов.
Российские спортсмены прилетели в Токио накануне. Последние сборы проходили во Владивостоке.
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