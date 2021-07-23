Лучница Гомбоева потеряла сознание на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпиаде в Токио, сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

По словам тренера Станислава Попова, спортсменке оказали первую помощь и направили в больницу.

"Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. <...> Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти", – отметил он.

Гомбоева по итогам квалификации заняла 45-е место, набрав 630 баллов.

Российские спортсмены прилетели в Токио накануне. Последние сборы проходили во Владивостоке.