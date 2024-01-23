Россиян пригласили поучаствовать в конкурсе спортивных проектов "Ты в игре"

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В настоящее время ведется прием заявок на Всероссийский конкурс спортивных проектов "Ты в игре". Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на автономную некоммерческую организацию "Национальные проекты".

Ранее Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году 70% жителей РФ начали заниматься спортом на регулярной основе. В организации подчеркнули, что данный конкурс призван помочь достичь поставленной цели. Также он позволит уникальным спортивным проектам получить дополнительную поддержку от государства.

Уточняется, что завить о желании участвовать в конкурсе можно до 11 февраля. Защита проектов и подведение итогов будет в период с 22 по 26 апреля. Торжественная церемония награждения пройдет 30 апреля.

Ранее Московскую область впервые признали самым спортивным российским регионом. В области занимаются спортом свыше 54% жителей. В регионе развивается 47 базовых видов спорта, в том числе паралимпийских. Более 2,6 тысячи спортсменов входят в состав сборных команд РФ, в том числе порядка 300 – в команды по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.



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