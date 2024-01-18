Россиянам рассказали о способах поднять мотивацию к спорту после праздников

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Чтобы вернуть мотивацию к тренировкам после новогодних каникул, следует вспомнить, что скоро наступит весна и лето. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера и диетолога Марию Волынкину.

Она подчеркнула, что людям следует круглый год держать себя в хорошей физической форме.

"После новогодних праздников часто теряется мотивация к тренировкам, мол Новый год прошел, в платье влезли, можно теперь есть. Расслабляться не надо. Впереди весна, лето, 8 Марта, когда женщины хотят быть самыми красивыми, чтобы надеть любой наряд", – поделилась Волынкина.

Вместе с тем она добавила, что после праздников следует не перегружать себя и не изнурять организм жесткими диетами. Необходимо сбалансированно питаться и соблюдать водный режим, заключила тренер.

Ранее стало известно, что вид спорта и какой-либо активности можно подобрать в соответствии с индивидуальными особенностями темперамента. Психологи выделяют четыре вида: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Например, последним можно позаниматься персональными тренировками, боди-балетом или неспешными танцами.

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