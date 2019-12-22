Биатлонисты из РФ могут выступить на чемпионате мира под российским флагом

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Сборная России по биатлону может выступить на чемпионате мира под своим флагом, несмотря на отстранение. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что комментатор Дмитрий Губерниев встретился с главой Международного союза биатлонистов Олле Далином и поговорил насчет сложившейся ситуации.

По словам президента организации, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства об отстранении РФ от международных соревнований сроком на 4 года, IBU дождется решения Спортивного арбитражного суда.

Так, Губерниев заявил, что можно утверждать о проведении почти на 100% части сезона под российским флагом. В частности, это касается и чемпионата мира, который состоится в Антхольце.

Ранее стало известно о том, что исполком WADA решил отстранить спортсменов сборной России от международных соревнований. Запрет распространяется на четыре года. Помимо этого, было решено лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия.