Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" получили права на показ матчей ЧМ-2018

Фото: ТАСС/DPA/Marius Becker
Обладателями прав на освещение чемпионата мира по футболу 2018 года в России стали Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ".
Также определены правообладатели в Италии – компания Mediaset, которая покажет все 64 матча на своих бесплатных каналах, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).
Права на освещение турнира в обеих странах предоставляются без привязки к определенным платформам. То есть матчи будут транслироваться как по телевидению, так и в интернете, на мобильных платформах и радио.
Ранее в Госдуме был принят в первом чтении правительственный законопроект о штрафах за незаконную продажу билетов и продажу поддельных билетов. Нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 1,5 миллиона рублей.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 российских город – Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбург.
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