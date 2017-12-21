Штраф за продажу поддельных билетов на ЧМ-2018 может составить до 1,5 млн рублей

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Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об административной ответственности и штрафах за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно законопроекту, размер штрафа для физических лиц составляет от 20 до 25-кратной стоимости входного билета, явившегося предметом административного правонарушения. Нижний порог штрафа устанавливается на уровне 50 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Должностным лицам грозит штраф от 25 до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей. Аналогичный размер штрафа предлагается ввести и для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Для них также предусмотрен приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Штраф для юридических лиц составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также предлагается ввести штрафы за продажу поддельных билетов на матчи турнира. Этот вид административного правонарушения, как полагают авторы законопроекта, обладает большей степенью общественной опасности, чем незаконная реализация.

Для граждан предлагается ввести штраф от 50 до 70 тысяч рублей; для должностных лиц – от 150 до 200 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 150 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 1 до 1,5 миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Срок рассмотрения дел о правонарушениях в суде предлагается сократить до 10 дней.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Встречи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В столице команды сыграют на стадионах "Лужники" и "Спартак".